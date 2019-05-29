29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Первый Президент Казахстана, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Нурсултан Назарбаев выступает за расширение стратегических контуров ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании ВЕЭС в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"После фазы относительно быстрого развития в первые пять лет союз вступает в более сложный, медленный этап эволюции. И мы должны это признать. В целом назрела необходимость выработки нового видения развития", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Почетный председатель ВЕЭС высказал несколько предложений, как должен развиваться Евразийский экономический союз. Одно из них касается расширения стратегических контуров ЕАЭС и усиления идеи интеграции. "Нам нужно наладить полноценное сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и, возможно, ОСЕАН. Это непростые задачи, но если мы будем вместе работать, то можно продвинуть такие идеи", - считает Нурсултан Назарбаев.

Он подчеркнул, что смысл евразийского экономического пространства заключается не в том, чтобы страны закрывались от всего мира, а, наоборот, делали свой союз более открытым.

Кроме того, по мнению Нурсултана Назарбаева, при развитии ЕАЭС следует использовать преимущества китайской инициативы "Пояс и путь". "Это даст нам колоссальный экономический эффект, будет способствовать достижению как внутренних, так и внешних целей нашего объединения", - обратил внимание почетный председатель ВЕЭС.

Перспективы он видит и в развитии импортозамещения внутри Евразийского экономического союза. Нурсултан Назарбаев предложил создать рабочую группу, которая бы занялась изучением этого вопроса. "Нужно проанализировать, что мы импортируем. Я посмотрел нашу казахстанскую структуру: 50% инфляции мы получаем от импорта товаров. А импортируем то, что мы все производим", - заметил первый Президент Казахстана. Почетный председатель ВЕЭС также считает, что страны должны развивать масштабные совместные проекты, востребованные на всем пространстве союза. В пример он привел самолетостроение.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость разработки новых стратегий по завоеванию рынков в условиях торговых войн. Он заметил, что в торговое противостояние вступили США и Китай, из-за чего в этих странах освободились определенные ниши для торговли. "Почему не войти в эти ниши со своими товарами?" - спросил первый Президент Казахстана.

Он добавил, что за относительно небольшой промежуток времени страны ЕАЭС проделали огромную работу и ключевым приоритетом деятельности должна оставаться приверженность экономическим целям. Почетный председатель ВЕЭС убежден, что спорные вопросы можно решать в рабочем порядке, не вынося их на уровень президентов. "Надо не вставать в позу, не вставлять палки в колеса, а решать вопросы. От этого зависит будущее нашего союза", - резюмировал Нурсултан Назрабаев.-0-