Новый посол России в Беларуси рассказал об акцентах в своей работе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов назвал свое назначение в Минск знаком высокого доверия. Об этом дипломат заявил сегодня журналистам перед церемонией вручения верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Лукьянов заявил, что во время своей дипломатической миссии в Беларуси намерен делать акцент "прежде всего на нашей плодотворной, взаимовыгодной и эффективной совместной работе". Говоря о своем назначении в Минск, дипломат подчеркнул, что этим ему было оказано высокое доверие и он счастлив представлять интересы своей страны в Беларуси.

Посол России также по просьбе журналистов прокомментировал организацию приема белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Евгений Лукьянов отметил, что не стоит искать в этом политической подоплеки. "Беларусь сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение основано прежде всего на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность. Если белорусским партнерам выгодно работать через порты Российской Федерации, мы будем только рады", - добавил он.

Как сообщалось, верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы России, Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. По традиции Александр Лукашенко отдельно обозначил перспективы взаимодействия с каждым из государств, послы которых присутствовали на церемонии.

Говоря о сотрудничестве с Россией, Президент отметил, что Беларусь с этой братской и дружественной страной связывают многолетние и стратегические отношения.

"Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее, - сказал глава государства. - И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают". Он подчеркнул, что Беларусь и Россия не выстраивают свои отношения против кого бы то ни было. "Но если кто-то посмеет бросить нам вызов - России, или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас и в будущем", - подчеркнул белорусский лидер.-0-