Лукашенко о сотрудничестве с Россией: мы всегда находили взаимовыгодные решения, так будет и в будущем

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты зарубежных послов, высказался о перспективах взаимодействия с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что Беларусь связывают многолетние и стратегические отношения с братской и дружественной Россией.

"Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей", - констатировал Александр Лукашенко. Он напомнил: на долю России приходится около половины общего объема внешней торговли Беларуси. "Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества, - сказал глава государства. - Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее".

"И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают", - продолжил Президент. Он подчеркнул, что Беларусь и Россия не выстраивают свои отношения против кого бы то ни было. "Но если кто-то посмеет бросить нам вызов - России, или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас и в будущем", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов и Александр Лукашенко