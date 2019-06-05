Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в Минске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
Затем запланировано проведение заседания ТКГ.
Во время предыдущего раунда переговоров, который состоялся 24 апреля, обсуждалось соблюдение режима прекращения огня, обмен удерживаемыми в связи с конфликтом и условия их содержания, актуальные вопросы водоснабжения и некоторые другие темы.-0-
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