ОДКБ готовит политические заявления по вопросам международной безопасности

Во время заседания. Фото ОДКБ
9 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Организации Договора о коллективной безопасности готовят заявления по вопросам международной безопасности, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"9 января под председательством постоянного и полномочного представителя России Андрея Шведова состоялось первое в 2020 году заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, в котором принял участие вступивший в должность генерального секретаря ОДКБ Станислав Зась, - отметил пресс-секретарь. - Были рассмотрены проекты политических заявлений по ряду актуальных вопросов международной безопасности".
Зась приступил к исполнению обязанностей генсека ОДКБ
Обращаясь к сотрудникам секретариата, Станислав Зась сказал, что назначение на пост генерального секретаря ОДКБ для него огромная честь и большая ответственность.
Членами ОДКБ являются Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.-0-