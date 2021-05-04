ОДКБ приветствует кыргызско-таджикские договоренности

4 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Организации Договора о коллективной безопасности приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе. Об этом говорится в поступившем в БЕЛТА комментарии ОДКБ по ситуации на данной границе.
"В ОДКБ приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе, отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой и стремление сторон к урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащем в основе деятельности организации", - отмечается в комментарии.-0-