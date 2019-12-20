Официально принято решение о председательстве Беларуси в органах ЕАЭС в 2020 году

20 декабря, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Официально принято решение о председательстве Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2020 году. Его утвердили лидеры стран на саммите в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, Беларусь будет председательствовать в 2020 году в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Лукашенко рассказал, как распределят посты в новом составе Коллегии ЕЭК "О персональном составе коллегии мы только что договорились: блок торговли оставляет за собой Российская Федерация. У нас остаются техническое регулирование. Агрокомиссию, промышленную мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены", - заявил белорусский лидер.

Кроме того, принято решение о назначении председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Полномочия нынешнего состава коллегии истекают 1 февраля 2020 года.

Главы стран ЕАЭС утвердили Михаила Мясниковича председателем Коллегии ЕЭК Представитель Беларуси пообещал лично встретиться с рядом должностных лиц в странах ЕАЭС и обсудить стратегические вопросы.

Александр Лукашенко поблагодарил армянскую сторону, которая эффективно председательствовала в союзе, и пригласил лидеров стран на саммит ЕАЭС в Минск в мае 2020 года.

По завершении саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал журналистам, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета был утвержден новый состав коллегии ЕЭК. "Поздравляю Михаила Мясниковича и всех членов коллегии с назначением. Уверен, что они внесут свой посильный вклад в дальнейшее повышение эффективности деятельности комиссии и нашего союза в целом", - сказал он.

Кроме того, на саммите были обсуждены несколько принципиальных вопросов о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подписано соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС.

Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении в союзе Документ предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных с гражданами страны трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране союза они работали.

Рассмотрен вопрос о ходе работы по устранению государствами барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка союза. "Считаем необходимым продолжить совместные усилия по устранению все еще существующих барьеров и созданию механизмов, предотвращающих возникновение новых", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, принято решение в отношении реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС.-0-