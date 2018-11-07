Около 20 документов планируется подписать на саммите ОДКБ

7 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На саммите ОДКБ, который пройдет 8 ноября в Астане с участием глав государств - членов организации, планируется подписать около 20 документов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"К подписанию подготовлено около 20 документов, в том числе политическая декларация, а также заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций", - отметили в пресс-службе.

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ будут подведены итоги проделанной за последние годы совместной работы и намечены ориентиры для дальнейшего развития ОДКБ. "Имеется в виду обсудить актуальные аспекты дальнейшего совершенствования системы коллективной безопасности, развития военного сотрудничества, противодействия международному терроризму, а также рассмотреть вопрос о генеральном секретаре организации", - уточнили в Кремле.

По завершении заседания председательство в ОДКБ перейдет от Казахстана к Кыргызстану.-0-