1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенняя сессия белорусского парламента открывается 2 октября, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировали в пресс-службе Палаты представителей, депутаты на старте осенней сессии рассмотрят 14 вопросов. Первое чтение предстоит изменениям в законы о лекарствах, по вопросам рекламы, поправкам в кодексы по вопросам административной ответственности. Во втором чтении планируется рассмотреть корректировки законов "О естественных монополиях", "Об обеспечении единства измерений", "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС". Планируется, что депутаты ратифицируют ряд международных договоров, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

На открытии осенней сессии Совета Республики со вступительным словом перед сенаторами выступит его председатель Михаил Мясникович, рассказали в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента. В перечне вопросов - ратификация международных договоров, в том числе двух с Польшей - о социальном обеспечении и содержании пограничных железнодорожных мостовых объектов на совместной государственной границе. Планируется ратифицировать в том числе межправительственное соглашение с Великобританией о международных автомобильных перевозках, протокол о внесении изменений в договор с Россией о военном сотрудничестве от 19 декабря 1997 года.-0-