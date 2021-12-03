"Откровенно говоря, печальные". Макей поделился впечатлениями от участия в СМИД ОБСЕ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1" ответил на вопрос о своих впечатлениях по итогам прошедшего в Стокгольме Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Откровенно говоря, впечатления от СМИД ОБСЕ печальные, потому что я вижу, что ОБСЕ уже фактически превратилась в конфронтационную площадку, когда никто не хочет услышать здравые размышления, здравые голоса, - сказал министр. - Как под копирку зачитывались заявления в адрес Беларуси и России, высказывались известные претензии. Я думаю, однозначно эта циркулярная нота была подготовлена где-то в Вашингтонском или Брюссельском обкомах партии. Слова ряда моих коллег звучали абсолютно одинаково".

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