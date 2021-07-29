Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент - Гандилов

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент, заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов по итогам встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко по случаю завершения своей дипмиссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши отношения опираются на очень твердый фундамент. В течение последних 30 лет независимости они сильно укрепились. Конечно, основными здесь являются наши президенты, их личные отношения. Основываясь на этом, отношения между нашими государствами вышли на высокий уровень", - сказал Латиф Гандилов.

По его словам, Беларусь и Азербайджан не только близкие, дружественные страны, но и стратегические партнеры. "И наши отношения сегодня соответствуют этому определению. Наши президенты постоянно встречаются, это непрерывные интенсивные отношения. И каждые два года сверяются часы, ставятся четкие задачи, и с их стороны это постоянно проверяется. Поэтому здесь отходить от намеченного плана просто невозможно. И последний визит Президента Беларуси показал, что те задачи, которые были поставлены в 2018 году, полностью исполнены и начинается новый этап в наших отношениях, в углублении кооперации, взаимодействии наших промышленных предприятий. В сентябре намечается проведение межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - отметил посол.

Латиф Гандилов подчеркнул, что во взаимоотношениях наших стран очень хорошие перспективы. "Мы будем углублять наши кооперационные связи, отношения в области образования, культуры, здравоохранения. На этом этапе, мне кажется, именно эти сферы получат еще большую поддержку и развитие", - добавил он.-0-

Фото Рамиля Насибулина