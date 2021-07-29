Андрейченко: Беларусь благодарна Азербайджану за поддержку в межпарламентских организациях

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь благодарна Азербайджану за поддержку в межпарламентских организациях, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень рад встрече с вами. Конечно, эта встреча приятная, но она несет небольшой оттенок грусти, потому что очень быстро прошли эти 5 лет. За это время вами сделано очень многое в плане развития сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а самое главное - укрепления дружбы между нашими народами. Важно, что, несмотря на пандемию, не прерывались наши контакты - политические, торгово-экономические, депутаты встречались, рабочие группы работали", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, многое сделано для развития межпарламентских связей. "У нас и в международных организациях очень конструктивные отношения. Не только в Парламентской ассамблее ОБСЕ, но и в ПАСЕ, где вы принимаете непосредственное участие. Мы благодарны азербайджанским депутатам за такую конструктивную позицию, за голос, который вы всегда высказываете против тех ангажированных резолюций, которые пытаются принять и принимают, к сожалению, против Республики Беларусь. Нам важно и дальше продолжить такую работу в международных организациях: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ", - отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что есть перспективы для развития торгово-экономических отношений. "Здесь еще широкое поле деятельности по поставкам продовольствия и развития кооперации по сборке техники, - заявил он. - Вы очень активно принимали участие во всех значимых мероприятиях, которые проводились в Беларуси. Очень важно, что межчеловеческим связям вы много внимания уделяете. Поэтому сделано очень много и, конечно, мы надеемся, что ваш преемник продолжит эти хорошие дела и направления, которые вы задали в своей работе".

"Мы близкие, братские народы, но самое главное - мы стратегические партнеры. Это была приятная миссия в Беларуси. Азербайджан на всех площадках поддерживал Беларусь и впредь будет поддерживать. Мы всегда были и будем с вами рядом. И эта поддержка будет продолжаться везде. Мы считаем неправильным вмешательство во внутренние дела государств и поэтому наша братская поддержка будет всегда", - добавил Латиф Гандилов.-0-

Латиф Гандилов

Отношения Беларуси и Азербайджана опираются на твердый фундамент - Гандилов

Фото Рамиля Насибулина