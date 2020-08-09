Отношения Беларуси и России будут меняться вне зависимости от итогов выборов - Прейгерман

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и России будут меняться вне зависимости от итогов выборов, потому что изменились геополитические условия. Такое мнение высказал учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман сегодня в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения Беларуси и России изменяются и будут изменяться вне зависимости от итогов выборов и того неприятного инцидента, который недавно произошел (речь о задержанных в Беларуси боевиках. - Прим. БЕЛТА). Они изменяются потому, что та негласная сделка двусторонних отношений, которая была заключена во второй половине 1990-х, себя исчерпала: она заключалась в одних геополитических условиях, а сегодня они кардинально поменялись", - считает Евгений Прейгерман.

По его словам, основная перемена в геополитике заключается в том, что никогда ранее отношения России с Западом не были настолько хуже, чем отношения Беларуси с Западом. "Если мы активно вовлекаемся в процесс противостояния между Западом и Россией, то просто по объективной причине - из-за небольшого размера нашей страны и расположения. Многие вещи будут происходить без нашего ведома и согласия, мы можем стать чуть ли не площадкой столкновения. Еще 10 лет назад такой аргумент казался бы невероятным. Но по ситуации с Украиной мы увидели, что это не шутки", - уверен эксперт.

Так что Беларусь и Россия будут менять нюансы в своих отношениях. Правда, увидеть итоги изменений можно будет только через какое-то время. "Это болезненный процесс, он приводит к недомолвкам и недопониманиям. Но обе страны рассматривают отношения как абсолютный приоритет, так что есть все основания для того, чтобы найти решение", - заключил он.-0-