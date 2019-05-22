Отношения между Беларусью и Грузией развиваются динамично - Кварацхелия

22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Отношения между Беларусью и Грузией развиваются динамично. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия сегодня на пресс-конференции, приуроченной ко Дню независимости Грузии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Посол подчеркнул, что в нынешнем году будет отмечаться 25-летие двусторонних дипломатических отношений, что является важной вехой для обеих стран. Дипломат акцентировал внимание на сложившихся хороших контактах между Беларусью и Грузией, что было подтверждено и состоявшимся в марте минувшего года официальным визитом главы белорусского государства в Тбилиси. По словам Валерия Кварацхелия, подписанные во время визита около 40 двусторонних документов реализуются и способствуют увеличению взаимного товарооборота.

Дипломат с сожалением констатировал, что пока белорусско-грузинский товарооборот невелик. Так, в 2018 году он составил около $87 млн, но в первом квартале текущего года товарооборот увеличился на 10% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Есть все основания для наращивания данного показателя, считает посол. При этом он обратил внимание, что двум сторонам предстоит поработать над логистикой взаимной доставки товаров. Ведь и цена товаров во многом зависит от этого фактора. "Если будем иметь хорошие цены, то и товарооборот увеличится", - заметил глава дипмиссии.

Наряду с этим Валерий Кварацхелия сказал, что прорабатываются и новые направления сотрудничества. В частности, речь идет о деревообработке, фармацевтике, медицине. Уже налажены обмены опытом работы в области здравоохранения. Также зачастую грузинские граждане приезжают в Беларусь оперироваться, воспользоваться услугами белорусской трансплантологии. Он также отметил, что создание совместной с Беларусью продукции для поставок в том числе на рынки третьих стран является перспективным направлением для двустороннего экономического сотрудничества.-0-

Посол Грузии констатирует отсутствие политических разногласий в отношениях с Беларусью Дипломат подчеркнул, что грузинская сторона ценит поддержку Беларуси. По его мнению, взаимопонимание между государствами является важным фактором для развития сотрудничества.

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