Оценочная миссия рекомендует направить на выборы в Беларусь 430 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

12 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ рекомендовала организации направить на парламентские выборы в Беларусь 30 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей. Об этом сегодня в Национальном пресс-центре сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

В августе в Беларуси работала миссия по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Они нам прислали свой отчет, в котором указали, что миссия по оценке рекомендуют БДИПЧ ОБСЕ направить миссию в количестве 30 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей", - проинформировала Лидия Ермошина.

"Когда они приедут, пока уведомления не было", - добавила она.

Из числа международных наблюдателей аккредитацию получили 30 человек от СНГ.

В целом избирательная кампания проходит с широким наблюдением за выборами. ЦИК аккредитовала семь наблюдателей от партий и общественных объединений, территориальные и окружные комиссии - 261 наблюдателя.-0-

Фото Оксаны Манчук