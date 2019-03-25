Парламентарии Беларуси и Нидерландов обсудили в Минске перспективы "Хельсинки-2"

25 марта, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и Нидерландов обсудили сегодня на встрече в Минске перспективы "Хельсинки-2", а также развитие двустороннего политического диалога, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель парламентской делегации Нидерландов, депутат Парламента королевства Раймон де Роон на встрече с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерием Воронецким предложил обсудить геополитическую ситуацию. Раймон де Роон отдельно остановился на инициативе Беларуси о запуске "Хельсинки-2" и связанными с ним ожиданиями по разрядке напряжения.

Фото Палаты представителей

Депутат попросил белорусского коллегу поделиться мнением, когда этот процесс может быть запущен. Валерий Воронецкий отметил сложность и противоречивость современной геополитической ситуации. Противостоящие стороны с Запада и Востока должны осознать, что дальше продолжать в том же духе нельзя, нужно садиться за стол переговоров. "Тогда и процесс наподобие Хельсинкского должен будет обязательно состояться", - подчеркнул он.

Валерий Воронецкий обратил внимание, что Беларусь старается вносить свой посильный вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Стране, несмотря на то, что она находится на границе геополитического противостояния, удалось сохранить добрые прагматичные отношения со всеми соседями. Этому способствует многовекторная внешняя политика белорусского государства.

Парламентская делегация Нидерландов впервые посетила с визитом Беларусь. Во время встречи в Палате представителей обе стороны выразили надежду, что парламентский диалог будет продолжаться. Депутаты Парламента Нидерландов заинтересованы в том, чтобы чаще встречаться с белорусскими коллегами, больше узнавать у них о ситуации в стране.

Во время встречи рассматривалось также торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, обсуждались предстоящие в Минске II Европейские игры и другие вопросы.-0-