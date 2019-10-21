21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и Словакии заинтересованы в обмене опытом в законодательной сфере, заявила руководитель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик во время встречи со словацкими парламентариями, передает корреспондент БЕЛТА.

"Председатель конституционно-правового комитета, руководитель группы дружбы Национального совета Словакии с Беларусью Роберт Мадей предложил встретиться с профильной комиссией по законодательству, чтобы мы могли поделиться опытом в рассмотрении таких направлений, как гражданское законодательство, развитие института медиации, также нас интересует вопрос о третейских судах", - рассказала Наталья Гуйвик.

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