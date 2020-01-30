Парламентская делегация Германии посетит Беларусь 3-6 февраля

30 января, Минск /Наталья Ильичева - БЕЛТА/. Депутатский корпус продолжит активное взаимодействие на уровне рабочих групп по сотрудничеству с иностранными государствами. Парламентская делегация Германии посетит с визитом Беларусь 3-6 февраля во главе с руководством германо-белорусской группы дружбы. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Савиных

Кроме того, прорабатывается визит официальных делегаций во главе со спикером Палаты представителей Национального собрания Беларуси в Египет и Сербию. Также запланированы визиты в Беларусь председателей комиссий по иностранным делам парламентов Италии и Румынии.

"Особое внимание будет уделено подготовке вопросов, связанных с участием руководства Палаты представителей Беларуси в V Всемирной конференции спикеров, которая должна состояться 19-21 августа в Вене под эгидой Межпарламентского союза. Такое мероприятие проводится раз в пять лет. Также пройдет совещание спикеров стран Евразии и Индонезии", - рассказал Андрей Савиных.

План международного межпарламентского сотрудничества на 2020 год был утвержден на заседании Совета Палаты представителей 30 января.

По словам депутата, согласно плану и с учетом направленных приглашений предусматривается возможность осуществления официальных визитов в Беларусь руководителей парламентов Латвии, Молдовы, Пакистана и Швейцарии.

Весной текущего года в Беларуси запланировано проведение 13-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национальных собраний Беларуси и Армении.

"Имеется ряд международных организаций, с которыми мы нацелены на установление и развитие конструктивных отношений. Это ПАСЕ, Парламентская конференция Балтийского моря, Северный совет", - резюмировал Андрей Савиных.-0-