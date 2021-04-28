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Политика
28 апреля 2021, 14:56

Парламентская дипломатия должна стать подлинной силой в укреплении мира и доверия - Андрейченко

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская дипломатия должна стать подлинной силой, реализующей волю народов к укреплению мира и доверия. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня во время межпарламентской конференции "Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Актуальность темы конференции не вызывает сомнения. Несмотря на то, что на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 2021-й объявлен Международным годом мира и доверия, мы наблюдаем резкий рост геополитического и геоэкономического противостояния. Разрушается система международных отношений. Применение санкций стало привычным инструментом политического давления, а двойные стандарты - элементом широкомасштабной информационной войны. Испытание на прочность прошла и Беларусь, находящаяся на геополитическом изломе между Востоком и Западом. Многих не устраивает самостоятельный внешнеполитический курс страны, нацеленность на созидательный труд и сотрудничество, - сказал Владимир Андрейченко. - Опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, мы не допустили и никогда не допустим разгула экстремизма, вражды и ненависти на белорусской земле. Общественный мир и порядок, социальная направленность белорусской государственности будут и далее лежать в основе доверия народа власти. Об этом говорят итоги VI Всебелорусского народного собрания".

По словам спикера, очевидно, что дальнейшее продвижение по пути конфронтации и нагнетания международной напряженности - это тупиковый путь. Необходимы незамедлительные согласованные действия мирового сообщества, всех здравомыслящих политиков, гражданского общества по изменению существующего вектора мировой политики.

"Парламентская дипломатия должна в этом плане стать подлинной силой, реализующей волю народов к укреплению мира и доверия. Наша задача - предложить позитивную повестку дня созидания сообщества наций, основанного на принципах равенства, социальной справедливости, открытости, доверия и солидарной ответственности. Политика блокового противостояния должна уступить дорогу концепции интеграции интеграций. При этом самым решительным образом должен звучать голос малых и средних стран, которые являются полноправными субъектами мировой политики, - подчеркнул он. - В этом плане все большую актуальность приобретает инициатива Президента Беларуси по перезапуску широкого диалога по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом. Считаю, что всемерная парламентская поддержка указанной инициативы способна подтолкнуть политиков к более активному поиску путей преодоления кризиса международных отношений, выработке стратегических решений по укреплению мира и доверия".

Владимир Андрейченко добавил, что приоритетным направлением обеспечения глобальной безопасности является также сотрудничество по использованию современных информационных технологий. "Республикой Беларусь выдвинуто предложение о формировании пояса цифрового добрососедства. Ключевыми элементами соглашений в этой сфере могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета. Призываю всех парламентариев присоединиться к рассмотрению инициативы о возможности проведения парламентской конференции по этой тематике", - заявил он.

Спикер напомнил, что в этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. "Наша святая обязанность - отдать дань памяти миллионам людей, погибших в борьбе с фашизмом. Нельзя допустить фальсификации истории, реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников и, самое главное - нельзя забыть уроки истории. Важнейшим из них является понимание того, что только сплоченные усилия мирового сообщества способны решать ключевые вопросы мировой политики. Искренне надеюсь, что и в нынешних непростых условиях, следуя букве и духу Устава ООН, при активном участии парламентской дипломатии, мы сможем восстановить доверие и сконцентрировать усилия на решении актуальных проблем современности. Альтернативы такому подходу нет", - заключил Владимир Андрейченко.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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