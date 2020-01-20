Парламентскую конференцию о развитии ВТО планируется провести в Беларуси

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентскую конференцию о перспективах трансформации Всемирной торговой организации планируется провести в апреле в Беларуси. Речь об этом шла сегодня на заседании Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время конференции планируется обсудить особенности развития ВТО на современном этапе в контексте вступления Беларуси в эту организацию, перспективы трансформации ВТО. "Хотелось бы поднять целый пласт экономических вопросов международного характера, связанных с доступом на рынки, торговыми войнами, барьерами", - отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

Организовать конференцию депутаты планируют в тесном контакте с секретариатом ВТО и рассчитывают, что на нее приедет заместитель председателя организации.

Кроме того, в Палате представителей в марте планируется провести семинар, на котором будут обсуждаться приоритеты международного парламентского сотрудничества для развития Беларуси в условиях формирования многополярного мира. К дискуссии планируется привлечь ученых, политологов.

По словам Андрея Савиных, в Палате представителей заинтересованы в максимально эффективных контактах с коллегами за рубежом. "Рассчитываем на формирование благоприятной общественной среды для восприятия Беларуси, что будет способствовать поиску партнеров по развитию", - подчеркнул он.-0-