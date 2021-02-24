Песков: встреча президентов Беларуси и России в Сочи была конструктивной и откровенной

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Состоявшаяся 22 февраля в Сочи встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина была конструктивной и откровенной. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

"В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной. Президент России весьма позитивно оценивает ее итоги", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, главным образом главы государств говорили о расширении и совершенствовании экономического взаимодействия. "У нас действительно произошел определенный спад пандемийный - и в объеме товарооборота, и в экономическом плане. Поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. Два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере", - отметил представитель Кремля. Он сообщил, что именно с этой целью уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.

"Говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. Тоже достаточно скоро состоятся консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться", - добавил Дмитрий Песков.-0-