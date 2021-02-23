"Почему в ООН не рассматривают эти вопросы?" - Макей высказался о ситуации с правами человека в Европе

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Притязания Запада на роль международного надзирателя выглядят как отвлечение внимания от своих проблем. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в Женеве во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Владимира Макея, белорусы с гордостью могут заявить о том, что их города - одни из самых безопасных в мире, что всем гражданам в стране обеспечена возможность трудовой занятости, предоставлено право на пенсию, на бесплатное образование и на одну из самых доступных и эффективных в мире систем бесплатной медицины.
"Беларусь смогла сохранить все социальные обязательства государства даже в период острой фазы коронавирусной пандемии, несмотря на скептицизм и критику многих западных стран. В то же время их политика тотальной изоляции, ограничительных мер и откровенного протекционизма в этот период обнажила системные социально-экономические и общественные проблемы и привела к массовому нарушению прав человека в отношении своих граждан", - заметил глава МИД.
Министр обратил внимание, что уличные беспорядки в Бельгии, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Франции, сопровождающиеся бесчинствами протестующих, ответным насилием полиции, не сходят с первых полос СМИ. "Поэтому притязания западных стран на роль международного надзирателя и глобального ментора в вопросах реализации прав человека в других странах выглядят как хорошо продуманная тактика, чтобы отвлечь от своих проблем", - заявил Владимир Макей.
Он отметил, что нарушения Польшей, Литвой, Чехией и многими другими европейскими странами их собственных обязательств в сфере прав человека можно перечислять часами. "Почему эти страны присваивают себе право шельмовать и обвинять другие государства? Почему они регулярно вносят в СПЧ инициативы с предложением рассмотреть проблемы где угодно, но только не у себя? Или "трепетное" отношение в ЕС к правам мигрантов вызывает широкое уважение со стороны ООН? Положение нацменьшинств в Латвии, высылки представителей народности рома во Франции, неонацисты в Эстонии, политически мотивированные преследования журналистов и русскоязычных общественных активистов в Литве и так далее. И никого это здесь в ООН не волнует? Почему Совет ООН по правам человека не рассматривает эти вопросы?" - задался вопросами дипломат.
По его словам, можно предположить, что ресурсы ООН ограничены, чтобы охватить все государства одновременно. Но тогда зачем бездумно вкладывать миллионы в неработающие страновые механизмы? "Ответ прост - у западных доноров всегда найдутся финансы для своих "проектов", как и средства для продавливания в СПЧ ООН тех резолюций, которые им выгодны в политических целях. Этой пагубной практике необходимо положить конец, - подчеркнул министр. - Мы предлагаем вернуть СПЧ и ООН в целом к географическому и политическому балансу, к сути мандата организации, к справедливому и равноправному рассмотрению проблемных ситуаций с правами человека во всем мире".