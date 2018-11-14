Почетное консульство Республики Казахстан открыли в Могилеве

14 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Почетное консульство Республики Казахстан сегодня открылось в Могилеве. В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев и председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Открытие консульства в Могилеве не случайно, потому что Могилевская область является очень крупным партнером Казахстана, а наш внешнеторговый оборот исчисляется десятками миллионов долларов", - отметил Ермухамет Ертысбаев.
Могилевскую область и Казахстан связывают тесные межрегиональные связи: договоры о сотрудничестве заключены между Могилевской областью и Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областями, соглашение о сотрудничестве имеют Могилев и город Семей. На территории Могилевской области проживают более 400 граждан Казахстана. "Открытие почетного консульства, на наш взгляд, придаст новый импульс развитию всестороннего сотрудничества", - сказал дипломат.
"Казахстан - один из основных экономических партнеров Могилевской области", - отметил Владимир Доманевский. В январе-сентябре текущего года внешнеторговый оборот между хозяйствующими субъектами области и Казахстана вырос на 57% и составил $82,8 млн, при этом экспорт в Казахстан увеличился на 52,4%. "Мы уверены, что это не предел, и рассчитываем, что открытие консульства будет способствовать активизации нашего сотрудничества", - выразил уверенность Владимир Доманевский.
Почетным консулом в Могилев назначен уроженец Минска Сергей Демяшкевич. С 2005 года он имеет вид на жительство в Республике Казахстан, проживает в столице Беларуси. Является владельцем и директором компании ТОО Торговый дом "Керамин Астана", владельцем компании "Керамир" (Астана). С 2008 года - заместитель председателя и генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы.-0-
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