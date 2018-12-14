Почетное вице-консульство Беларуси открылось в Биаррице

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония инаугурации почетного вице-консульства Беларуси прошла 13 декабря в мэрии французского города Биаррица. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Посол Беларуси во Франции Павел Латушко в торжественной обстановке вручил почетному вице-консулу Патрику Дурсу флаг и герб Беларуси. Дипломат будет вести свою деятельность в консульском округе, который включает в себя департамент Атлантические Пиренеи региона Новая Аквитания.

Павел Латушко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Францией. Он отметил приоритетность межрегионального белорусско-французского сотрудничества, которому в значительной мере способствует деятельность почетных консульств двух стран.

На церемонии присутствовали руководство мэрии, депутаты Национальной ассамблеи Франции и городского совета, представители местных властей, деловых кругов, консульского корпуса Биаррицы, а также белорусской диаспоры. Во время мероприятия прошла презентация экономических возможностей белорусско-французского сотрудничества и туристического потенциала Беларуси.-0-