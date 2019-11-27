Подгруппы ТКГ по ситуации на востоке Украины проводят переговоры в Минске

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
Позже запланировано заседание трехсторонней контактной группы. Предыдущее заседание ТКГ прошло 12 ноября в формате видеоконференции при дистанционном участии спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
По итогам предыдущей встречи сообщалось, что на участке разведения в Станице Луганской успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца. На участке разведения в Золотом велись работы по разминированию. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал стороны и далее с полной ответственностью отнестись к выполнению обязательств, предусмотренных Рамочным решением ТКГ о разведении сил и средств. Это является важным фактором для укрепления взаимного доверия с целью мирного решения конфликта на востоке Украины.-0-