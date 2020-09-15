Подразделения стран ОДКБ примут участие в миротворческом учении в Беларуси в октябре

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подразделения государств ОДКБ - Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - примут участие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Оно пройдет с 12 по 16 октября на полигоне Лосвидо в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны России.

"На учении будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время в Центральном военном округе РФ продолжается плановая подготовка российских подразделений к учению "Нерушимое братство - 2020", добавили в военном ведомстве.-0-