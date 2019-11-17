Понимание значимости выбора и многообразие кандидатов влияют на явку избирателей - политолог

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Довольно высокий процент явки объясняется пониманием значимости выбора народных представителей в парламенте и большим многообразием кандидатов. Такое мнение высказал политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

На 10.00 проголосовали уже 38,86% избирателей. "Для первых часов основного дня голосования это достаточно высокий показатель. Думаю, здесь играют роль несколько факторов. Во-первых, это повышение авторитета парламента в глазах избирателей. Люди понимают, что от их выбора зависит будущее страны", - отметил Андрей Чернобай.

В качестве второго фактора он назвал большое число и интересный состав кандидатов. "Это известные всей стране люди, лидеры политических партий, медийные личности, много молодежи", - перечислил политолог.

Первый фактор - понимание значимости осознанного выбора - отмечают и многие эксперты. "Народ выбирает тех, кто будет формировать законы, по которым нам жить. Кроме того, важно избрать тех, кто будет работать не только в самом парламенте, но и в округах, общаться с людьми, узнавать их проблемы, чтобы потом их можно было решать", - отметил заместитель председателя ОО "Белорусский союз журналистов" Сергей Сверкунов.-0-