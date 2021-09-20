Посол Беларуси: важно развивать торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Корея

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея - важный для Беларуси партнер. Об этом сказал журналистам Андрей Чернецкий, назначенный сегодня Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Республике Корея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Республика Корея - наш партнер, достаточно близкая для нас страна, - сказал Андрей Чернецкий. - Важно развивать всесторонне сотрудничество со страной, в первую очередь торгово-экономическое".

Он подчеркнул, что в настоящее время калийные удобрения преобладают в экспорте продукции в Республику Корея. Кроме того, наша страна поставляет туда полупроводниковые материалы, пищевую продукцию, оптоволокна, углеводородную продукцию и другие товары. Для Беларуси важны в том числе поставки из Республики Корея технологий и комплектующих.

По мнению дипломата, развитие сотрудничества Беларуси с Республикой Корея очень перспективно, в том числе в сфере обмена технологиями.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Корея установлены 10 февраля 1992 года. Посольство Республики Беларусь в Сеуле открыто в декабре 1997 года. Посольство Республики Корея в Республике Беларусь начало функционировать в декабре 2007 года.-0-