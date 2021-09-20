Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 20 сентября рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Денисенко Виктора Александровича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Таджикистан;
Лукашевича Сергея Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия;
Чернецкого Андрея Михайловича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Корея.
Президент также дал согласие на назначение:
Кулака Виталия Владимировича - председателем Каменецкого райисполкома;
Кравчука Вадима Васильевича - председателем Жабинковского райисполкома;
Михеенко Александры Николаевны - председателем Костюковичского райисполкома;
Семенычева Евгения Олеговича - главой администрации Первомайского района г.Витебска;
Андрейченко Владислава Владимировича - директором СООО "Мобильные ТелеСистемы";
Громады Валерия Ивановича - первым заместителем министра культуры;
Саракача Сергея Александровича - заместителем министра культуры;
Павлюченко Наталии Викторовны - первым заместителем министра труда и социальной защиты;
Бердниковой Юлии Николаевны - управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
Дербина Алексея Павловича - директором Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики;
Дубинской Екатерины Эдуардовны - директором редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Педагогическая пресса";
Орлова Николая Валерьевича - членом Витебского облисполкома;
Бабичева Владимира Геннадьевича - членом Витебского облисполкома.-0-
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