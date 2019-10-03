Посол Беларуси Владимир Астапенко вручил верительные грамоты президенту Чили

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Аргентине и Чили по совместительству Владимир Астапенко вручил верительные грамоты президенту Чили Себастьяну Пиньере. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Торжественная церемония состоялась в президентском дворце "Ла Монеда" с участием министра иностранных дел Чили Теодоро Риберы и других официальных лиц.

Себастьян Пиньера и Владимир Астапенко. Фото МИД

"В ходе краткой беседы, состоявшейся после вручения верительных грамот, стороны обсудили вопросы активизации разнопланового сотрудничества, в том числе в части реализации коммерческих и инвестиционных инициатив", - проинформировали в МИД.

Планируется, что во время пребывания Владимира Астапенко в Сантьяго состоятся его встречи с руководством МИД Чили, главами ряда дипломатических миссий, аккредитованных в стране, а также с представителями местных деловых кругов.-0-