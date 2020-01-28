Посол Беларуси вручил верительные грамоты главе Суверенного совета Судана

28 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Судане по совместительству Сергей Терентьев 28 января в Хартуме вручил верительные грамоты главе Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттаху аль-Бурхану. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-суданских отношений в различных областях.

Во время пребывания в Судане состоялись также встречи Сергея Терентьева с министром энергетики и минералов этой страны, заместителем министра иностранных дел, руководством промышленной группы компаний "ГИАД" и сельскохозяйственного банка Судана. Обсужден ход реализации совместных проектов в промышленной и сельскохозяйственной сферах, включая сотрудничество в областях добычи полезных ископаемых и поставок белорусских зернохранилищ в Судан.

Кроме того, рассмотрены вопросы подготовки намеченных на этот год очередного заседания белорусско-суданской комиссии по сотрудничеству и политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел.-0-