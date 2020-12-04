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04 декабря 2020, 18:13

Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Колумбии

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор и Республике Колумбия по совместительству Николай Овсянко вручил верительные грамоты президенту Колумбии Ивану Дуке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в расширении белорусско-колумбийского сотрудничества, в первую очередь в сферах экономики, промышленности и инноваций", - рассказали в пресс-службе.

Николай Овсянко - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор, Республике Колумбия, Республике Никарагуа и Республике Панама по совместительству.-0-

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