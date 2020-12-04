Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Колумбии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор и Республике Колумбия по совместительству Николай Овсянко вручил верительные грамоты президенту Колумбии Ивану Дуке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в расширении белорусско-колумбийского сотрудничества, в первую очередь в сферах экономики, промышленности и инноваций", - рассказали в пресс-службе.

Николай Овсянко - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор, Республике Колумбия, Республике Никарагуа и Республике Панама по совместительству.-0-