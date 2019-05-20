Посол: президентская кампания в Казахстане только на первый взгляд может показаться очень простой

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентская кампания в Казахстане только на первый взгляд может показаться очень простой. Об этом сказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президентская избирательная кампания, которая сейчас проходит в Казахстане, только на первый взгляд может показаться очень простой для власти. С моей точки зрения, я подхожу как политолог, для Касым-Жомарта Токаева сейчас будет непростая избирательная кампания, потому что есть и протестный электорат, который, если мобилизуется, может набрать существенный процент, - сказал посол. - Действующей власти придется в оставшиеся три недели мобилизоваться, чтобы Касым-Жомарт Токаев набрал очень солидный процент голосов. Для главы государства в Казахстане это очень важно".

В посольстве ожидают, что на избирательный участок в Минске придут 200-250 граждан Казахстана. "Есть, правда, несколько десятков граждан, которые до сих пор не предоставили свои данные", - отметил посол.

Ермухамет Ертысбаев добавил, что весной 2020 года в стране состоятся выборы в парламент. Не исключается их досрочное проведение. "Оппозиция получила шанс открыть своим сторонникам дорогу в парламент. Нашей власти придется еще очень много заниматься вопросами политики в будущем казахстанском парламенте", - сказал он.

Как сообщалось, 9 июня в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов на должность главы государства: Касым-Жомарт Токаев от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), Дания Еспаева - от партии "Светлый путь", Садибек Тугел - от общественного объединения "Орлы великой степи", Толеутай Рахимбеков - от партии "Аул", Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК), Амангельды Таспихов - от федерации профсоюзов Казахстана, а также Амиржан Косанов - от объединенного национального патриотического движения "Судьба нации".

Предвыборная агитация кандидатов в президенты началась в Казахстане 11 мая и продлится до 8 июня.-0-