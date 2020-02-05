Посол Великобритании: мы работаем над расширением торгового сотрудничества с Беларусью

5 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Великобритания намерена расширить торговое сотрудничество с Беларусью. Об этом сообщила на встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс.

Дипломат обратила внимание, что над достижением этой цели они работают совместно с посольством Беларуси в Великобритании.

"В последние годы двусторонние отношения развивались хорошо и, полагаю, продолжат так же в дальнейшем. Надеюсь, что тесно будем сотрудничать в торговле", - сказала она.

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