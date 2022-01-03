Посольство Беларуси выразило протест в связи с радикализацией антибелорусской позиции Украины

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины. Об этом заявлено на сайте белорусской дипломатический миссии, сообщает БЕЛТА.

"Посольство Беларуси в Украине направило ноту в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения", - рассказали в дипмиссии.

В ноте заявлено, что "в сердцах белорусов, переживших ужасы фашистской оккупации и трагедию геноцида в годы Великой Отечественной войны, отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа. Безнаказанное чествование идейными наследниками кровавых палачей Хатыни и тысяч других белорусских городов и деревень своих "героев"-убийц является ни чем иным, как оскорблением памяти наших предков, павших в смертном бою за свободу и независимость белорусского народа".

"Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует от украинской стороны прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом", - подчеркнули в посольстве.-0-