Посольство Швейцарии открылось в Минске

13 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в торжественной обстановке открыли сегодня в Минске посольство Швейцарии, передает корреспондент БЕЛТА.

Посольство располагается по адресу площадь Свободы, 11. До настоящего времени здесь работало отделение посольства Швейцарии, официально открывшееся в феврале 2008 года.

Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Швейцарии открыли таблички у входа в посольство, что дало символический старт работе диппредставительства в новом статусе.

"Преобразование отделения посольства в посольство - это не просто техническое переименование. Этот шаг имеет большое символическое значение. Это решение выражает заинтересованность Швейцарии в развитии отношений с Беларусью и надежду на то, что тот путь в сторону большей демократизации, соблюдения прав человека, по которому движется Беларусь, будет продолжен. Хотя мы понимаем, что этот путь нелегкий и достаточно длинный", - сказал Иньяцио Кассис.

Открытие посольства, по его мнению, не требует значительных административных действий, для этого, прежде всего, нужна сильная воля двух стран. Швейцария, повысив уровень своего представительства в Беларуси, ставит перед собой три цели: развивать дипломатические отношения, содействовать в сфере прав человека и расширять экономическое взаимодействие. "Мы считаем, что направление движения Беларуси в сфере прав человека правильное. Это, как и любой демократический процесс, требует времени и усилий. И Швейцария готова со своей стороны оказать всю необходимую поддержку", - подчеркнул глава Федерального департамента.

Он также обратил внимание на схожесть двух стран в поступательном развитии. "И у вас, и у нас изменения в разных сферах происходят, но очень медленно, постепенно, - сказал Иньяцио Кассис. - Смысл нашей жизни - это непрерывное движение. Открытие посольства - это совершение важного движения вперед. Теперь отношения будут развиваться более интенсивно".

Как отметил посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт, у его страны большая сеть диппредставительств в мире, в Минске находится самое молодое, 103-е по счету посольство. "Такие небольшие страны, как Беларусь и Швейцария, должны сосредоточить усилия на увеличении числа представительств за рубежом, потому что это единственный способ, чтобы их голоса в мире были услышаны, а интересы учтены", - считает он.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркнул, что белорусы всегда восхищались достижениями Швейцарии. "Сегодня в истории наших отношений открыта новая страница, - констатировал он. - Мы искренне заинтересованы в развитии всесторонних контактов, сотрудничества. И видим для этого ряд перспективных направлений, начиная с сельского хозяйства, промышленности и заканчивая высокими технологиями. Убежден, что открытие посольства будет способствовать дальнейшему укреплению нашего всестороннего сотрудничества". Министр пожелал, чтобы в стенах посольства рождались новые идеи, которые будут содействовать росту взаимного товарооборота, усилению взаимодействия двух стран на международной арене.-0-

Фото Оксаны Манчук