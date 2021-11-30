Постоянный совет ОДКБ принял заявление о военной активности на сопредельных к организации территориях

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на заседании принял заявление о военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе заседания было принято заявление Постоянного совета ОДКБ о военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях и ее влиянии на евразийскую безопасность", - отметил пресс-секретарь.

Кроме того, были рассмотрены проекты ряда документов, касающихся взаимодействия в области военной безопасности, а также планирования деятельности ОДКБ в 2022 году.

Заседание Постоянного совета ОДКБ прошло в формате видео-конференц-связи под председательством постоянного и полномочного представителя Армении при ОДКБ Виктора Биягова. В работе Постоянного совета принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев.-0-