Представители стран ОДКБ согласовали план подготовки сил коллективной безопасности на 2021 год

23 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультации по рассмотрению проекта плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год состоялись с 21 по 23 января в Объединенном штабе ОДКБ. Информация об этом размещена на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

Целью консультаций стало обсуждение предложений и замечаний, поступивших по проекту плана от оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, и доработка его содержания. С учетом предложений представителей оборонных ведомств были обсуждены мероприятия, направленные на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Согласованы сроки, места проведения, составы привлекаемых органов управления и формирований, а также ответственные за проведение планируемых мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки на 2021 год.

"Согласованный проект документа Объединенный штаб ОДКБ направит на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ для принятия решения о дальнейшем его направлении в государства - члены организации на внутригосударственное согласование", - говорится в сообщении.

В консультациях приняли участие представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, а также Координационной службы совета командующих пограничными войсками СНГ.-0-