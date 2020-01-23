Премьер-министр Индии в этом году может посетить Беларусь

23 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году может посетить Беларусь, сообщила сегодня на пресс-конференции посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, визитов и обменов между Беларусью и Индией в минувшем году не было, "но мы хотим наверстать это в текущем году". Намечены визиты на уровне министров, запланированы белорусско-индийские межмидовские консультации.

"Надеемся, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выполнит свое обещание Президенту Александру Лукашенко и тоже приедет", - сказала глава индийской дипмиссии. Она пояснила, что визит, намеченный на 2019 год, был отложен в связи с выборами в Индии.

"Что касается политических отношений между нашими государствами, они всегда были теплыми и дружественными", - отметила Сангита Бахадур.-0-