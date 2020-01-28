Премьер-министры стран ЕАЭС соберутся 31 января в Алматы

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 31 января в Алматы (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства России.

"В повестке дня встречи - актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, дальнейшего совершенствования его нормативно-правовой базы, - отметили в пресс-службе. - Приоритетное внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза".

Планируется обсудить также инициативы по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений.

Во время проведения заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы пройдет форум "Цифровое будущее глобальной экономики".-0-