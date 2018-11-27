Президент Египта планирует посетить Беларусь в 2019 году

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона будет рада принять Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с визитом в 2019 году. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков заявил в интервью Ближневосточному агентству новостей MENA, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, как проходит подготовка предстоящего визита Президента Египта в Беларусь, дипломат отметил, что это мероприятие станет крайне важным политическим событием в двусторонних отношениях.

"Белорусская сторона подготовит насыщенную программу пребывания для главы египетского государства, чтобы продемонстрировать потенциал Беларуси как важного и надежного партнера Египта в регионе Восточной Европы", - заверил Сергей Рачков.-0-