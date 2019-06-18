Президент Египта подтвердил готовность расширять сотрудничество с Беларусью по всем направлениям

18 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил готовность расширять сотрудничество с Беларусью по всем направлениям и продолжать реализацию совместных проектов. Об этом глава арабской республики заявил сегодня во время переговоров в расширенном составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Абдель Фаттах ас-Сиси обратил внимание на особый характер отношений, сложившихся между странами и получивших дополнительный импульс во время визита белорусского лидера в Египет в 2017 году. "Хочу подтвердить, что мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжать работу в развитии двусторонних отношений между нашими странами по всем направлениям, во всех областях, - сказал Президент Египта. - Мы очень открыты к реализации всех намеченных проектов, о которых говорили в ходе вашего визита и в ходе нынешнего визита".

В период между визитами на высшем уровне стороны активно обменивались визитами представителей государственных органов, парламентов, деловых кругов. "Думаю, это отражает нашу заинтересованность в развитии отношений с Беларусью, - отметил Президент Египта. - Мы очень хотим развивать эти отношения, расширить сферы сотрудничества". Он выразил надежду, что этому в значительной мере будет способствовать создание совета делового сотрудничества.

Глава арабской республики поблагодарил Беларусь за поддержку египетского народа на президентских выборах 2012 года, за четкую позицию относительно событий в Египте. С того времени в государстве, по словам его лидера, были проведены экономические реформы, позволившие преодолеть многие сложности и добиться определенных успехов. В частности, снижения уровня безработицы, сокращения дефицита бюджета, роста ВВП. "Мы достигли больших успехов в формировании соответствующей законодательной базы, чтобы обеспечить инвесторам хорошую возможность работы в нашей стране", - подчеркнул Абдель Фаттах ас-Сиси.

Уже после завершения переговоров, подводя их итог, Президент Египта отметил конструктивный характер состоявшихся встреч. "Мы провели очень обстоятельные переговоры, в ходе которых обсудили пути укрепления всех аспектов двусторонних отношений. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы подтвердили наше общее желание укрепить и расширить сотрудничество", - сказал он.

Переговоры касались перспектив экономического сотрудничества, способов увеличения товарооборота, который, по обоюдному мнению сторон, не соответствует характеру и уровню политического взаимодействия.

"Договорились о завершении процедуры создания белорусско-египетского делового совета, который станет основой для расширения экономических связей и взаимных инвестиций во многих секторах, - продолжил Абдель Фаттах ас-Сиси. - Обсудили взаимодействие в сфере энергетики и природного газа, особенно учитывая роль Египта в качестве регионального центра в сфере энергетики и стратегически выгодное географическое положение Беларуси как страны-транзитера нефти в Европу".-0-