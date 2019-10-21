Президент Кубы посетит Беларусь с официальным визитом

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетит Беларусь с официальным визитом. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Кубы, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что визит в Беларусь станет частью турне кубинского лидера по европейским странам. Он также посетит с официальным визитом Ирландию и Россию, а в Азербайджане примет участие в саммите Движения неприсоединения.

В Министерстве иностранных дел Беларуси корреспонденту БЕЛТА подтвердили информацию о визите Президента Кубы в Беларусь. Его прибытие ожидается вечером 22 октября, а на следующий день пройдут официальные мероприятия.

Как сообщалось, неделю назад Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с избранием на должность Президента Кубы. "Уверен, что вы сможете сохранить и приумножить достижения кубинского государства, стать гарантом обороны интересов народа, будете последовательно отстаивать право страны на самостоятельное развитие", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Минске с уважением и симпатией наблюдают за важными преобразованиями на Кубе, которые проходят при полной поддержке и участии всех граждан. Глава государства убежден, что результаты этих процессов будут способствовать устойчивому прогрессу.

"Подтверждаю, что Беларусь для Кубы является хорошим и надежным другом. Рассчитываю, что плодотворное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжит динамично расширяться", - подчеркнул белорусский лидер.-0-