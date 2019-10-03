Президент Молдовы и госсекретарь Совбеза Беларуси обсудили проблематику международной безопасности

Станислав Зась и Игорь Додон. Фото Госсекретариата Совета безопасности
3 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 3 октября в Кишиневе встретился с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
На встрече были обсуждены проблемы региональной и международной безопасности, а также актуальные вопросы белорусско-молдавского сотрудничества.
Стороны отметили положительную динамику и стремление к развитию двусторонних отношений по всем направлениям.-0-
Фото Госсекретариата Совета безопасности