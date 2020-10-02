При реформировании экономических отношений важно сохранить принцип соцсправедливости - Андрейченко

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При реформировании экономических отношений важно сохранить принцип соцсправедливости, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фундаментом любых политических процессов, безусловно, является экономика. И перед всеми ветвям власти стоит задача сохранить достигнутый уровень благосостояния белорусов и на этой основе двигаться дальше. Самым принципиальным образом нужно подойти к подготовке и рассмотрению проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящее пятилетие, - сказал Владимир Андрейченко. - Состояние мировой экономики, конкуренция на глобальных рынках и внутренние потребности развития нацеливают нас на принятие очередных мер по реформированию экономических отношений. Но при этом крайне важно сохранить принцип социальной справедливости. Социальную направленность необходимо обеспечить и при формировании бюджетно-налоговой политики на 2021 год".

Спикер отметил, что при рассмотрении проекта республиканского бюджета приоритетом должна быть максимальная отдача от каждого вложенного в экономику рубля. При этом государство примет все меры для выполнения своих обязательств перед гражданами Беларуси и гарантирует реализацию важнейших социальных программ.

"Особое внимание следует уделить законопроектам, направленным на улучшение бизнес-климата. Соответствующие поправки будут внесены в таможенное законодательство, законы по вопросам хозяйственных обществ, торговли и общественного питания, агропромышленного комплекса. Большинство из этих документов готовится ко второму чтению. В первом чтении будет рассмотрен проект принципиально нового Закона "О саморегулируемых организациях". Альтернативный механизм контроля участников рынка хорошо зарекомендовал себя, поскольку позволяет снизить государственное вмешательство в экономику, обеспечивает большую гибкость и учет интересов предпринимателей", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

По его словам, на заключительном этапе находится реализация поручения Президента по подготовке новых проектов Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. "Изучен огромный массив предложений, напрямую затрагивающих интересы граждан и субъектов хозяйствования. Положения проектов этих кодексов направлены в том числе на либерализацию экономической деятельности. И наша задача - обеспечить принятие указанных законопроектов уже в самое ближайшее время", - рассказал спикер.

Будет продолжена работа по законодательному обеспечению социальной сферы. "В частности, речь идет о совершенствовании законодательства о здравоохранении, правах инвалидов, вопросах пенсионного обеспечения и государственного социального страхования. Кроме того, Министерство образования анонсировало корректировку Кодекса об образовании. На этот документ депутатам стоит внимательно посмотреть с точки зрения адаптации белорусской системы образования к современным реалиям в целях раскрытия главного нашего стратегического ресурса - человеческого капитала", - добавил Владимир Андрейченко.-0-

Фото Рамиля Насибулина