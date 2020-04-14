Путин: эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий

14 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий, заявил Президент России Владимир Путин сегодня во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС", - заявил российский лидер.
Он также поблагодарил белорусскую сторону за инициативу провести видеоконференцию.
Президент России отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на все стороны жизни во всем мире - экономику, социальную сферу. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые и сырьевые рынки, существенно возрастает нагрузка на систему здравоохранения. "Как мы видим, в некоторых наших странах принимаются действительно чрезвычайные меры", - добавил Владимир Путин.-0-