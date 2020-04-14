Путин: эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий

14 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий, заявил Президент России Владимир Путин сегодня во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕАЭС", - заявил российский лидер.

Во время видеоконференции

Он также поблагодарил белорусскую сторону за инициативу провести видеоконференцию.

Президент России отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на все стороны жизни во всем мире - экономику, социальную сферу. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые и сырьевые рынки, существенно возрастает нагрузка на систему здравоохранения. "Как мы видим, в некоторых наших странах принимаются действительно чрезвычайные меры", - добавил Владимир Путин.-0-

Путин: борьба с пандемией не должна приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей Президент России Владимир Путин особо отметил антикризисную работу, которая развернута по линии ЕАЭС. Приняты принципиальные решения, направленные на минимизацию последствий распространения коронавируса, поддержание стабильной социально-экономической обстановки в государствах.