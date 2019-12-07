Путин надеется, что Беларусь и Россия получат заметные преимущества от интеграции в СГ

7 декабря, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин надеется, что Беларусь и Россия получат заметные преимущества от интеграции в Союзном государстве. Об этом он сообщил сегодня на встрече в Сочи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, также и в социальной сфере, что чрезвычайно важно, а также получали заметные преимущества от этой интеграции", - сказал Владимир Путин.

Президент РФ напомнил, что сегодняшняя встреча проходит накануне 20-летия союзного договора. "Министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о Союзном государстве, поговорили, что и как нужно сделать, чтобы реализовать еще невыполненное в рамках этого документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами, в том числе имею в виду наши отношения с другими коллегами в ЕАЭС, поговорить о перспективах. Мне кажется, в этом смысле наша встреча является знаковой", - добавил он.

Встреча проходит в резиденции Бочаров Ручей. На переговорах кроме глав государств присутствуют премьер-министры и другие представители правительственных делегаций двух стран.-0-