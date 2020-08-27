Путин надеется на мирное разрешение ситуации в Беларуси

Владимир Путин. Фото из архива ТАСС
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на мирное разрешение ситуации в Беларуси.
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Путин считает, что на процессы в Беларуси хотят влиять извне
"Дело не в том, что сейчас происходит в Беларуси, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, их политическим интересам", - сказал Владимир Путин.