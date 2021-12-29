Путин похвалил белорусскую экономику: находится в хорошем состоянии

Владимир Путин. Фото из архива ТАСС
29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге отметил хорошее развитие белорусской экономики, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается экономики, хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Беларуси находится в хорошем состоянии", - сказал Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Беларусь для России надежный партнер не только с точки зрения политических отношений, но и экономических показателей. "Мне кажется, мы многого добились за последний год. Надеюсь, что так будет и в следующем", - добавил он.-0-