Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин направил поздравление Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю отмечаемого сегодня Дня единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"В этом году мы отмечаем 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства, - говорится в поздравлении. - За прошедший с тех пор период наши страны значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции. Реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других отраслях, расширяется межрегиональное взаимодействие. Координация усилий в сферах внешней политики и обороны способствует укреплению международных позиций России и Беларуси, обеспечению безопасности наших граждан".

Владимир Путин высоко оценил достигнутый уровень союзнических связей, который позволяет обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы двусторонней повестки дня, находить решения, наилучшим образом отвечающие интересам братских народов двух стран.-0-